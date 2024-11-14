Госдума усилит ответственность для мигрантов, совершивших преступления на территории РФ

Новеллы являются реакцией на негативные тенденции в сфере миграции.

Госдума усиливает ответственность для мигрантов, совершивших преступления на территории РФ. Как пишет Telegram-канал "Мейстер", список правонарушений за которые могут лишить приобретенного гражданства включили преступления против половой неприкосновенности, оправдание терроризма, и т.д. Также парламент рассмотрит вопрос о лишении паспорта за отказ на постановку на воинский учет.

Новеллы являются реакцией на негативные тенденции в сфере миграции, полагают телеграмеры. Они подчеркнули, что МВД из года в год сообщает о росте тяжких преступлений среди новых граждан.

В итоге решили, что подобные люди не должны пользоваться благами гражданства России. Логичное решение, повышающее ценность российского паспорта. Отдельно отметим, что новеллы не коснутся жителей новых регионов, что символически подчеркивает их статус соотечественников, которые в силу геополитических перипетий были временно оторваны от исторической Родины. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что в России может появиться деловая виза для высококлассных специалистов из-за рубежа.

Фото: Piter.TV