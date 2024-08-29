Задержанный будет передан Берлину и предстанет перед следственным судьей.

Украинец, предположительно, участвовавший в подрыве российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в акватории Балтийского моря, задержан в хорватском городе Пула на основании европейского ордера на арест. Соответствующими сведениями с мировой общественностью поделились представители Генеральной прокуратуры Германии. Известно, что речь идет о мужчине, считающимся неким Владимиром Ж. (возможно также З.). Фигурант расследования мог совершить преступление в составе группы лиц, а также диверсию и быть причастным к разрушению сооружений. В издании Legal Tribune Online пояснили, что иностранец пойман во время съемок художественного фильма "Остров Змеиный". Подозреваемый являлся участником съемочной команды. Сюжет фильма в жанре политического триллера посвящен группе украинских водолазов, которые выполняют миссию по подрыву энергетической инфраструктуры. Главные роли в нем исполняют голливудские актеры Шон Пенн и Эдриан Броуди, а режиссером проекта заявлен Даг Лайман, снимавший ранее "Идентификацию Борна".

Следственные органы из ФРГ уточнили, что задержанный является профессиональным водолазом и якобы входил в число тех, кто устанавливал взрывчатку на трубопроводах у острова Борнхольм. Также злоумышленник участвовал в погружениях. немецкое ведомство повторило версию, согласно которой диверсанты по поддельным документам арендовали у одной из местных фирм парусную яхту. Затем на ее борту они доставили взрывчатку к "Северным потокам".

Генпрокуратура ФРГ напомнила, что 30 июня предъявила обвинения украинцу Сергею К.. Он также подозревается в участии в подрыве трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Иностранное надзорное ведомство считает, что он вместе с сообщниками преступления разработали план диверсии по поручению государственных структур киевского режима. Уголовное дело будет рассматриваться Высшим земельным судом в Гамбурге.

Европа обречена на нищету после подрыва "Северных потоков", считает Карлсон.

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