Петербург проведёт два последних матча в рамках ЕВРО-2020 с 50-процентной заполняемостью стадиона

Так, 23 июня сборная Швеции сыграет с Польшей, а 2 июля состоится четвертьфинал.

Власти Петербурга намерены провести два последних матчах в рамках чемпионата Европы по футболу с 50-процентной заполняемостью стадиона. Об этом во вторник, 22 июня, сообщил ТАСС вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Пиотровский заявил, что такая договоренность была заключена с представителями УЕФА и Роспотребнадзора. Ранее власти Петербурга подписали гарантия, которые город соблюдает по сей день. Вице-губернатор надеется, что эта договоренность сохранится и на последующие матчи в рамках ЕВРО-2020, которые пройдут в Петербурге.

Ранее мы писали, что российские власти имеют право отказаться от проведения оставшихся матчей Евро-2020 в Петербурге на фоне изменения эпидемиологической обстановки.

Фото: Piter.tv