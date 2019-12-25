Сорокин: о переносе матчей Евро-2020 из Петербурга нам ничего неизвестно

Такие обсуждения еще не велись, рассказали в оргномитете.

УЕФА не поднимала вопрос о переносе матчей чемпионата Европы по футболу из Петербурга. Об этом РИА "Новости" заявил генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин. Он отметил, что в оргкомитете относятся к данной информации о возможном переносе матчей как к слухам.

Российские власти имеют право отказаться от проведения оставшихся матчей Евро-2020 в Петербурге на фоне изменения эпидемиологической обстановки, заявили до этого в пресс-службе УЕФА "Интерфаксу". За последние сутки в Северной столице зарегистрировали более тысячи новых случаев заболевания COVID-19.

В Петербурге уже прошли 5 матчей, остались еще два. 23 июня сборная Швеции сыграет с Польшей, а 2 июля состоится четвертьфинал.

Фото: Piter.tv