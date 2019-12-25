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За последние сутки в Петербурге зафиксировали 1065 новых случаев заболевания COVID-19
Сегодня, 11:56
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За последние сутки в Петербурге зафиксировали 1065 новых случаев заболевания COVID-19

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От коронавируса скончались еще 82 человека.

За последние сутки в Петербурге выявили 1065 новых случаев заболевания, накануне — 1046. Информация об этом была опубликована на сайте стопкоронавирус.рф.

Количество выздоровевших при этом составило 1872 человека. Еще 82 человека скончались от вирусной инфекции.

Общее количество случаев за все время пандемии в Петербурге — 459466

Госпитализация пациентов с COVID-19 в Петербурге достигла 900 человек в сутки. Практически такой же уровень был на пике второй волны зимой текущего года. 

Фото: Piter.TV

Теги: заболеваемость, коронавирус, новые случаи
Категории: Картина дня, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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