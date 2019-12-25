За последние сутки в Петербурге зафиксировали 1065 новых случаев заболевания COVID-19

За последние сутки в Петербурге выявили 1065 новых случаев заболевания, накануне — 1046. Информация об этом была опубликована на сайте стопкоронавирус.рф.
Количество выздоровевших при этом составило 1872 человека. Еще 82 человека скончались от вирусной инфекции.
Общее количество случаев за все время пандемии в Петербурге — 459466
Госпитализация пациентов с COVID-19 в Петербурге достигла 900 человек в сутки. Практически такой же уровень был на пике второй волны зимой текущего года.
Фото: Piter.TV
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