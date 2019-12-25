Госпитализация пациентов с COVID-19 в Петербурге достигла 900 человек в сутки

На пике второй волны, в декабре, в Северной столице госпитализация держалась на уровне 900 человек в день и несколько раз пересекала черту в 1000 сутки.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что госпитализация коронавирусных пациентов нарастает. В больницы увозят уже по 800-900 человек в день. При этом доля тяжелых пациентов достигла 18%. В основном болеют молодые люди. Об этом глава города заявил во время радиообращения.

Значительную долю среди заболевших составляют молодые люди. Как правило, это те, кто мог спокойно вакцинироваться, но решил, что ковид обойдет стороной. Александр Беглов

На пике второй волны, в декабре, в Северной столице госпитализация держалась на уровне 900 человек в день и несколько раз пересекала черту в 1000 сутки. Тогда система здравоохранения находилась на пределе.

Также ранее губернатор рассказал, что к концу недели в Петербурге будет развернуто более 10 тысяч коек для COVID-19.

Фото: Piter.tv