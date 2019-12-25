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Смольный обвинил молодых людей в резком подъеме заболеваемости коронавирусом
Сегодня, 7:40
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Смольный обвинил молодых людей в резком подъеме заболеваемости коронавирусом

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Молодежь подвержена новому штамму вируса не меньше, чем пожилые люди.

Глава Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире телеканала "Санкт-Петербург" назвал причины резкого роста числа заболевших коронавирусом людей. Он заявил, что в третьей волне виноват новый штамм, а также молодежь, которая не хочет вакцинироваться и отказываться от массовых мероприятий.

По словам Лисовца, пожилые люди активно вакцинировались и преимущественно сидели дома. В то время, молодые гуляли по улице и не соблюдали коронавирусные ограничения.

Статистика показывает, что молодежь подвержена новому штамму вируса не меньше, чем пенсионеры. Из-за своей активности молодые люди являются активные разносчиками инфекции.

Лисовец подчеркнул, что сегодня темпы прироста числа заболевших и госпитализированных выше, чем в первую и вторую волну пандемии. В больницы Петербурга привозят по 800-900 человек в сутки.

Ранее Александр Беглов поблагодарил горожан, которые вакцинировались от коронавируса.

Фото: Piter.TV

Теги: дмитрий лисовец, новый штамм, третья волна
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все

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Аноним
Сегодня 10:11

Так не проводите массовые мероприятия!?

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Аноним
Сегодня 10:44

Так переведите всех студентов на дистант.

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