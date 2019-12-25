Губернатор Петербурга: мы благодарны тем нашим жителям, которые сделали прививку

На сегодня 790 тыс. петербуржцев первично привились от коронавируса и 665 тыс. человек завершили цикл вакцинации.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поблагодарил горожан, которые вакцинировались от коронавируса, в прямом эфире телеканала "Россия-24" в понедельник, 21 июня.

Чтобы справиться с коронавирусом, власти Петербурга вернули ряд ограничений. С 17 июня уменьшается наполняемость залов кинотеатров с 75% до 50%, запрещается работа ресторанов с 2:00 до 6:00, за исключением обслуживания навынос, в фан-зонах не допускается работа точек общественного питания, продажа продуктов питания, за исключением напитков. Кроме того, посетители всех массовых мероприятий, в том числе проводимых на открытом воздухе, обязаны использовать маски.

С 21 июня запрещается доступ посетителей в аквапарки и на аттракционы. Также власти Северной столицы ограничили число посетителей фан-зоны Евро-2020 на Конюшенной площади. Вместо пяти тысяч ее смогут посещать только три тысячи человек. На территорию тематического парка в "Юбилейном" не будут пускать более тысячи человек.

Ранее мы писали, что к концу недели в Петербурге будет развернуто более 10 тысяч коек для COVID-19.

Фото: Piter.tv