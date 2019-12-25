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К концу недели в Петербурге будет развернуто более 10 тысяч коек для COVID-19
Сегодня, 16:38
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

К концу недели в Петербурге будет развернуто более 10 тысяч коек для COVID-19

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Готовятся к приему пациентов средней тяжести резервные корпуса временного госпиталя в "Ленэкспо".

К концу недели в Петербурге будет развернуто более десяти тысяч специализированных коек. Об этом губернатор Александр Беглов заявил в прямом эфире телеканала "Россия-24".

На прошлой неделе были перепрофилированы под COVID-19 и пневмонию Мариинская больница и больница № 33 в Колпино, на этой неделе – многопрофильная больница № 2 и новый корпус больницы Святителя Луки. Готовятся к приему пациентов средней тяжести резервные корпуса временного госпиталя в "Ленэкспо". Всего концу недели в Петербурге будет развернуто более 10 тысяч специализированных коек.

Также глава Петербурга призвал сделать прививку всех, кто откладывал этот шаг по какой-то причине.

Фото: Piter.tv

Теги: беглов, койки, коронавирус
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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