К концу недели в Петербурге будет развернуто более 10 тысяч коек для COVID-19

Готовятся к приему пациентов средней тяжести резервные корпуса временного госпиталя в "Ленэкспо".

К концу недели в Петербурге будет развернуто более десяти тысяч специализированных коек. Об этом губернатор Александр Беглов заявил в прямом эфире телеканала "Россия-24".

На прошлой неделе были перепрофилированы под COVID-19 и пневмонию Мариинская больница и больница № 33 в Колпино, на этой неделе – многопрофильная больница № 2 и новый корпус больницы Святителя Луки. Готовятся к приему пациентов средней тяжести резервные корпуса временного госпиталя в "Ленэкспо". Всего концу недели в Петербурге будет развернуто более 10 тысяч специализированных коек.

Также глава Петербурга призвал сделать прививку всех, кто откладывал этот шаг по какой-то причине.

Фото: Piter.tv