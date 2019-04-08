Губернатор Петербурга: призываю всех сделать прививку

Власти города планируют прививать до 20 тыс. человек в сутки.

Губернатор Петербурга Александр Беглов призывает горожан сделать в ближайшее время прививку от коронавируса. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-24" в понедельник, 21 июня.

Градоначальник Северной столицы отметил рост вакцинации в городе. По его словам, петербуржцам необходимо хотя бы первично вакцинироваться как можно скорее, поскольку "времени ждать, раздумывать и сомневаться больше не осталось". Чтобы пройти пандемию по коронавирусу с минимальными потерями, "необходимо в сутки прививать до 20 тыс. человек".

Более того, стало известно, что петербургский общепит добровольно вакцинирует 60% сотрудников в течение двух месяцев. Также до 15 августа будут вакцинированы 65% госслужащих.

Ранее стало известно о способности коронавируса влиять на клетки крови.

Фото: Piter.tv