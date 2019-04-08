Губернатор Петербурга: призываю всех сделать прививку

Губернатор Петербурга Александр Беглов призывает горожан сделать в ближайшее время прививку от коронавируса. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-24" в понедельник, 21 июня.
Градоначальник Северной столицы отметил рост вакцинации в городе. По его словам, петербуржцам необходимо хотя бы первично вакцинироваться как можно скорее, поскольку "времени ждать, раздумывать и сомневаться больше не осталось". Чтобы пройти пандемию по коронавирусу с минимальными потерями, "необходимо в сутки прививать до 20 тыс. человек".
Более того, стало известно, что петербургский общепит добровольно вакцинирует 60% сотрудников в течение двух месяцев. Также до 15 августа будут вакцинированы 65% госслужащих.
Ранее стало известно о способности коронавируса влиять на клетки крови.
Фото: Piter.tv
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