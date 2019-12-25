Стало известно о способности коронавируса влиять на клетки крови

Коронавирус может привести к деформации некоторых клеток.

Ученые из Центра физики и медицины Макса Планка и Немецкого центра иммунотерапии выяснили, что коронавирус влияет на клетки крови, в том числе приводит к их деформации. Об этом говорится в исследовании, которое опубликовали в журнале Biophysical Journal.

Ученые изучили клетки крови 17 пациентов с острым коронавирусом, 14 выздоравливающих и 24 человека, которые здоровы. Оказалось, что в долгосрочной перспективе коронавирус может влиять на размер и жесткость красных и белых кровяных телец. Вирус приводит и к деформации некоторых клеток.

Некоторые изменения были найдены у пациентов спустя семь месяцев после госпитализации. В связи с этим исследователи считают, что это долгосрочное последствие коронавируса.

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