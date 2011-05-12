В Петербурге 21 июня вступили в силу новые ограничения

Они косаются аквапарков, аттракционов, а также массовых мероприятий и фан-зон.

В понедельник, 21 июня, из-за роста числа заболевших коронавирусом людей в Петербурге вступили в силу новые ограничения. Соответствующее постановление городского правительства размещено на сайте Смольного.

Так, с сегодняшнего дня запрещается доступ посетителей в аквапарки и на аттракционы. На мероприятия численностью более 75 человек будут пускать только людей с отрицательным тестом на КОВИД, сделанным не более чем за три дня до мероприятия. При этом общее число посетителей на таких мероприятиях не должно превышать 500 человек.

Кроме того, ограничили число посетителей фан-зоны Евро-2020 на Конюшенной площади. Вместо пяти тысяч ее смогут посещать только три тысячи человек. На территорию тематического парка в "Юбилейном" не будут пускать более тысячи человек.

С 17 июня в Петербурге приостановили работу детских комнат в кафе, ресторанах и ТЦ, работу фуд-кортов и фуд-плейсов (за исключением аэропорта Пулково, вокзалов и заправок) и работу ресторанов с двух ночи до шести утра. В торговых центрах также закрылись "островки", наполняемость залов в кинотеатрах уменьшили до 50%. В фан-зонах нельзя продавать еду, для болельщиков остались доступны только напитки.

В воскресенье у аквапарка "Питерлэнд" заметили огромную очередь.

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