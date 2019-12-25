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На территории школы №544 в Московском районе обновили стадион
Сегодня, 16:50
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На территории школы №544 в Московском районе обновили стадион

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Здесь уложено травмобезопасное покрытие из искусственной травы.

На территории школы №544 на улице Костюшко в Московском районе Петербурга после капитального ремонта открыли стадион. Поручение о работах дал губернатор Александр Беглов в апреле после обращения одной из местных жительниц. 

Как рассказали в Смольном, здесь уложено травмобезопасное покрытие из искусственной травы и смонтировано оборудование для игры в футбол, баскетбол и гандбол. Физкультурой смогут заниматься не только 600 учащихся, но и те, кто проживает в микрорайоне. На новой площадке планируют проводить соревнования, линейки, дни здоровья, фестивали ГТО и другие мероприятия. 

Ранее на Piter.TV: во Фрунзенском районе благоустроили Карпатский сквер. Особое внимание уделили четвероногим питомцам. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: стадион, школа
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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