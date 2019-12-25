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Во Фрунзенском районе благоустроили Карпатский сквер
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Во Фрунзенском районе благоустроили Карпатский сквер

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Особое внимание уделили четвероногим питомцам: на площадке для выгула и дрессировки собак проводят занятия с кинологами.

Во Фрунзенском районе завершено благоустройство Карпатского сквера. Это пространство как для активных игр, так и для спокойных прогулок, пишет 9 сентября телеканал "Санкт-Петербург"

Особое внимание уделили четвероногим питомцам: на площадке для выгула и дрессировки собак проводят занятия с кинологами. В сквере проложили сеть пешеходных дорожек, установили скамейки и урны, прочистили пруд. Также есть зоны отдыха с навесом, для детей оборудована игровая площадка.

Обустроить территорию попросили местные жители на приеме губернатора Александра Беглова в прошлом году, а сегодня ее проверил председатель городского парламента Александр Бельский. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Сестрорецке благоустроили два сквера. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: благоустройство, фрунзенский район
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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