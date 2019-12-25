Во Фрунзенском районе благоустроили Карпатский сквер

Особое внимание уделили четвероногим питомцам: на площадке для выгула и дрессировки собак проводят занятия с кинологами.

Во Фрунзенском районе завершено благоустройство Карпатского сквера. Это пространство как для активных игр, так и для спокойных прогулок, пишет 9 сентября телеканал "Санкт-Петербург".

Особое внимание уделили четвероногим питомцам: на площадке для выгула и дрессировки собак проводят занятия с кинологами. В сквере проложили сеть пешеходных дорожек, установили скамейки и урны, прочистили пруд. Также есть зоны отдыха с навесом, для детей оборудована игровая площадка.

Обустроить территорию попросили местные жители на приеме губернатора Александра Беглова в прошлом году, а сегодня ее проверил председатель городского парламента Александр Бельский.

Ранее мы рассказывали о том, что в Сестрорецке благоустроили два сквера.

Фото: пресс-служба Смольного