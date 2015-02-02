Сергачёв сравнил СКА Арену со стадионом в Монреале перед Матчем года

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги "Юта Маммот" Михаил Сергачёв поделился впечатлениями от "СКА Арены" в преддверии "Матча года", который пройдёт в Петербурге 25 июля. Хоккеист признался, что грандиозные размеры ледового дворца произвели на него сильное впечатление. Он сравнил новый стадион с легендарным канадским "Белл Центром" в Монреале — домашней ареной "Монреаль Канадиенс", пишет РИА Новости.
По словам спортсмена, на "СКА Арене" возникает то же ощущение, что и в Монреале: когда выходишь на лёд, с трудом можно разглядеть верхние ряды и потолок. Он отметил, что это самая большая хоккейная арена в мире, которая вмещает более 20 тысяч зрителей. Сергачёв выразил уверенность, что когда трибуны заполнятся, атмосфера будет по-настоящему праздничной.
Хоккеист также рассказал, что из 22 тысяч билетов на матч в продаже осталось около полутора тысяч, что свидетельствует о высоком интересе публики. "Матч года" соберёт 49 игроков из КХЛ и НХЛ. Капитанами двух смешанных команд станут Михаил Сергачёв и форвард "Лос-Анджелес Кингз" Артемий Панарин. Составы определят по итогам драфта, который пройдёт в Москве 13 июля. В 2025 году вырученные на аналогичном мероприятии 30 миллионов рублей направили на благотворительность.
Ранее СКА объявил о переходе американского хоккеиста Гримальди.
Фото: pxhere
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