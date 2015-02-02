Сергачёв сравнил СКА Арену со стадионом в Монреале перед Матчем года

Российский хоккеист Михаил Сергачёв, впечатлённый масштабом петербургского дворца, отметил схожесть ощущений с "Белл Центром". По его словам, на самой большой арене мира скоро соберутся более 20 тысяч зрителей на благотворительный "Матч года".

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги "Юта Маммот" Михаил Сергачёв поделился впечатлениями от "СКА Арены" в преддверии "Матча года", который пройдёт в Петербурге 25 июля. Хоккеист признался, что грандиозные размеры ледового дворца произвели на него сильное впечатление. Он сравнил новый стадион с легендарным канадским "Белл Центром" в Монреале — домашней ареной "Монреаль Канадиенс", пишет РИА Новости.

По словам спортсмена, на "СКА Арене" возникает то же ощущение, что и в Монреале: когда выходишь на лёд, с трудом можно разглядеть верхние ряды и потолок. Он отметил, что это самая большая хоккейная арена в мире, которая вмещает более 20 тысяч зрителей. Сергачёв выразил уверенность, что когда трибуны заполнятся, атмосфера будет по-настоящему праздничной.

Хоккеист также рассказал, что из 22 тысяч билетов на матч в продаже осталось около полутора тысяч, что свидетельствует о высоком интересе публики. "Матч года" соберёт 49 игроков из КХЛ и НХЛ. Капитанами двух смешанных команд станут Михаил Сергачёв и форвард "Лос-Анджелес Кингз" Артемий Панарин. Составы определят по итогам драфта, который пройдёт в Москве 13 июля. В 2025 году вырученные на аналогичном мероприятии 30 миллионов рублей направили на благотворительность.

Ранее СКА объявил о переходе американского хоккеиста Гримальди.

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