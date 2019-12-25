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В Кремле отреагировали на вылет сборной РФ по футболу с Евро-2020
Сегодня, 10:04
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phil_k Добавить в Яндекс.Новости

В Кремле отреагировали на вылет сборной РФ по футболу с Евро-2020

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Дмитрий Песков заявил, что за сборную РФ будут всегда болеть.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вылет сборной России по футболу с чемпионата Евро-2020. Об этом пишет "РИА Новости".

По словам официального представителя Кремля, за российскую сборную будут всегда болеть, даже несмотря на ее неудачи, поэтому рассуждения о ее игре на Евро-2020 излишни.

В спорте простой и понятный kpi: или выигрываешь, или проигрываешь.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Напомним, матч "Россия-Дания" завершился 21 июня со счётом 4:1 в пользу последних. По итогам игры, российская сборная по футболу заняла последнее место в группе В и не вышла в плей-офф Евро-2020. Данию ждет следующий матч в 1/8 финала чемпионата.

Ранее капитан сборной РФ по футболу Артем Дзюба извинился за поражение команды в матче с Данией на чемпионате Европы.

Фото: Instagram/сборная России

Теги: дмитрий песков, евро-2020, сборная россии по футболу, футбол
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Аноним
Сегодня 10:43

А как насчёт-не играли совсем, смотрелись как команда аутсайдер, жаль денег, вложенных в содержание этих долларовых миллионеров, они ведут себя так, будто им ничего не надо, а победа или поражение-проблема болельщиков. Тренер, уходи сам, пусть на смену выйдет молодёжь 

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