В Кремле отреагировали на вылет сборной РФ по футболу с Евро-2020

Дмитрий Песков заявил, что за сборную РФ будут всегда болеть.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вылет сборной России по футболу с чемпионата Евро-2020. Об этом пишет "РИА Новости".

По словам официального представителя Кремля, за российскую сборную будут всегда болеть, даже несмотря на ее неудачи, поэтому рассуждения о ее игре на Евро-2020 излишни.

В спорте простой и понятный kpi: или выигрываешь, или проигрываешь. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Напомним, матч "Россия-Дания" завершился 21 июня со счётом 4:1 в пользу последних. По итогам игры, российская сборная по футболу заняла последнее место в группе В и не вышла в плей-офф Евро-2020. Данию ждет следующий матч в 1/8 финала чемпионата.

Ранее капитан сборной РФ по футболу Артем Дзюба извинился за поражение команды в матче с Данией на чемпионате Европы.

Фото: Instagram/сборная России