Черчесов рассказал об атмосфере на матче Евро против датчан в Копенгагене

Тренер команды России доволен полными трибунами на стадионе в Копенгагене.

Тренер российской сборной Станислав Черчесов рассказал об атмосфере на матче Евро-2020 против датчан в Копенгагене. Специалист объяснил журналистам, что команде было приятно играть перед полными трибунами зрителей. Местные власти не допустили в страну российских болельщиков из-за пандемии. Несмотря на это спортсмены из РФ уступили противникам со счетом 1:4. В заключительном туре группового этапа футболисты проиграли, так и не выйдя в плей-офф.

Атмосфера была реально хорошая, футбольная. Понятно, что болели против нас, но все равно с такой публикой играть приятно. Что касается наших, то они сидели за мной, мы поддерживали контакт. Тех, кого увидели, поблагодарили, тех, кого не увидели, мы извиняемся перед ними, команда всем большой привет передает. Станислав Черчесов, тренер сборной России

Эксперт заметил, что в какой-то степени "фэйр-плей" был нарушен, но Россия приняла это, так как в Дании действовали ограничения. Черчесов добавил, что футболистам хотелось бы, чтобы их тоже поддерживали. При этом специалист уверен, что в вопросе проигрыша никаких оправданий быть не может, а игроки сделали все, что могли.

Черчесов: российские футболисты выдерживали план на игру в матче Евро с датчанами.

Видео: © UEFA EURO 2020