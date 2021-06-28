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Сборная Чехии выиграла у Нидерландов и вышла в четвертьфинал Евро-2020

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Игрок проигравшей команды во втором тайме получил красную карточку.

Футболисты сборной Чехии обыграли команду Нидерландов и вышли в четвертьфинал чемпионата Евро-2020. 

Игра состоялась в Будапеште. Чехи выиграли "всухую" со счетом 2:0. Голами в ворота соперников отличились Томаш Голеш и Патрик Шик.

На протяжении практически всего второго тайма сборная Нидерландов играла в меньшинстве: через десять минут после начала периода был удален с поля Маттейс де Лигт, получивший красную карточку за игру рукой.

Одержав победу в матче, сборная Чехии по футболу вышла в четвертьфинал, где сыграет с Данией. Последние накануне разгромили сборную Уэльса со счетом 4:0. Эта первая пара четвертьфиналистов, которая определилась на чемпионате. Встреча пройдет 3 июля.

Ранее "Зенит" подписал контракт с Дмитрием Кулагиным.

Видео: Instagram / m.ondracka

Теги: евро-2020, сборная нидерландов по футболу, сборная чехии по футболу, футбол, чемпионат европы по футболу
Категории: Футбол в России и Европе, Спорт, Лента новостей,

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