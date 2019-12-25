Приехавший на Евро-2020 студент из Египта попался на удочку мошенников в Петербурге

Молодого человека обманули через приложение для поиска попутчиков BlaBlaCar.

Накануне вечером в полицию Петербурга обратился 29-летний гражданин Египта, учащийся 1 курса Российского университета дружбы народов. Молодой человек заявил, что стал жертвой мошенников. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Парень приехал в Петербург на Евро-2020, чтобы посмотреть футбол. Его обманули мошенники через приложение для поиска попутчиков BlaBlaCar.

Обстоятельства произошедшего выясняет полиция.

Ранее мы писали, что телефонные мошенники убеждают своих жертв выбрасывать деньги в окно.

Фото: Piter.TV