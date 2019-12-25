Телефонные мошенники убеждают своих жертв выбрасывать деньги в окно

Новая схема идет в обход системам безопасности банков.

Телефонные мошенники придумали, как обходить системы безопасности банков по предотвращению кражи денег у клиентов. Они убеждают своих жертв снимать деньги и выбрасывать их в окно. Об этом рассказал РИА Новости глава "Почта банка" Дмитрий Руденко.

На телефон жертвы поступает звонок якобы от правоохранительной структуры. Человеку говорят, что он участвует в спецоперации, и убеждают его "спасти" свои деньги. Для "помощи" полиции необходимо снять деньги с карты. На вопрос банка: не уговаривает ли вас кто-то снять большую сумму и передать ее третьему лицу, нужно ответить: "Нет, я сам хочу", чтобы не раскрыть спецоперацию.

После этого деньги нужно принести домой, запечатать в пакет и выбросить в окно, под которым якобы стоит преступник. В этот момент правоохранители его ловят. На самом деле мошенники ловят пакет с деньгами и скрываются с места происшествия.

Я знаю одного человека, который дважды это проделывал. Рассказал Дмитрий Руденко

В этом случае ничего не может спасти клиента от мошенников, если он сам не проявит бдительность. С таким же успехом человек может достать свои деньги из-под матраса и отдать их злоумышленникам.

Ранее мы писали, что пенсионерка из Петербурга отдала в руки мошенников почти 500 тысяч рублей.

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