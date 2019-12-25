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Пенсионерка из Петербурга отдала в руки мошенников почти 500 тысяч рублей
Сегодня, 10:54
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Пенсионерка из Петербурга отдала в руки мошенников почти 500 тысяч рублей

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Мошенники воспользовались простой схемой, представившись работниками банка.

Накануне, 14 июня, в полицию обратилась 67-летняя петербурженка, проживающая на улице Белы Куна, и сообщила, что стала жертвой мошенников. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Ей с московского номера позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что деньги пенсионерки в опасности. Мужчина убедил перевести их на "безопасный счёт". По итогу пенсионерку оставили без 475 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Ведется расследование. 

Ранее мы писали, что женщина упала без чувств на асфальт после ДТП на севере Петербурга.

Фото: Piter.tv

Теги: мошенники, мошенничество с деньгами пенсионера, пенсионеры
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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