Пенсионерка из Петербурга отдала в руки мошенников почти 500 тысяч рублей

Мошенники воспользовались простой схемой, представившись работниками банка.

Накануне, 14 июня, в полицию обратилась 67-летняя петербурженка, проживающая на улице Белы Куна, и сообщила, что стала жертвой мошенников. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Ей с московского номера позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что деньги пенсионерки в опасности. Мужчина убедил перевести их на "безопасный счёт". По итогу пенсионерку оставили без 475 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Ведется расследование.

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Фото: Piter.tv