Женщина упала без чувств на асфальт после ДТП на севере Петербурга – видео

Автомобили столкнулись на пересечении 2-го Муринского проспекта и улицы Орбели.

Утром 15 июня в Выборгском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина. В распоряжении Piter.TV появилось видео с моментом аварии.

Транспортные средства столкнулись на пересечении 2-го Муринского проспекта и улицы Орбели. На записи видно, как автоледи выходит из машины, чтобы оценить повреждения. В какой-то момент она падает без чувств на асфальт. На помощь пострадавшей пришли прохожие. Информация о ее состоянии уточняется.

Ранее мы писали, что в Сестрорецке две иномарки не поделили перекресток.

Видео: Piter.TV