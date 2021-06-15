Женщина упала без чувств на асфальт после ДТП на севере Петербурга – видео

Утром 15 июня в Выборгском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина. В распоряжении Piter.TV появилось видео с моментом аварии.
Транспортные средства столкнулись на пересечении 2-го Муринского проспекта и улицы Орбели. На записи видно, как автоледи выходит из машины, чтобы оценить повреждения. В какой-то момент она падает без чувств на асфальт. На помощь пострадавшей пришли прохожие. Информация о ее состоянии уточняется.
Ранее мы писали, что в Сестрорецке две иномарки не поделили перекресток.
Видео: Piter.TV
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