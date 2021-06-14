В Сестрорецке две иномарки не поделили перекрёсток

Информация о состоянии участников ДТП уточняется, а обстоятельства аварии выясняются.

В Сестрорецке произошло дорожно-транспортное происшествие на перекрестке Приморского шоссе и Транспортной улицы. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах в понедельник, 14 июня.

Авария произошла вечером. На кадрах можно увидеть, что водитель серой иномарки планировал ехать прямо, однако решил перестроиться на другую полосу. И водитель красной иномарки решил не пропускать серый автомобиль.

В результате аварии у красной машины разбита передняя часть, а у серой иномарки – помята боковая часть. Информация о состоянии участников ДТП уточняется, а обстоятельства аварии выясняются.

Ранее мы писали, что на перекрёстке улиц Бутлерова и Верности столкнулись две иномарки.

Видео: Piter.tv