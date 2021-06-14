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В Сестрорецке две иномарки не поделили перекрёсток

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Информация о состоянии участников ДТП уточняется, а обстоятельства аварии выясняются.

В Сестрорецке произошло дорожно-транспортное происшествие на перекрестке Приморского шоссе и Транспортной улицы. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах в понедельник, 14 июня. 

Авария произошла вечером. На кадрах можно увидеть, что водитель серой иномарки планировал ехать прямо, однако решил перестроиться на другую полосу. И водитель красной иномарки решил не пропускать серый автомобиль. 

В результате аварии у красной машины разбита передняя часть, а у серой иномарки – помята боковая часть. Информация о состоянии участников ДТП уточняется, а обстоятельства аварии выясняются.

Ранее мы писали, что на перекрёстке улиц Бутлерова и Верности столкнулись две иномарки.

Видео: Piter.tv

Теги: авария, приморское шоссе, сестрорецк
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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