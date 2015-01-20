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На перекрёстке улиц Бутлерова и Верности столкнулись две иномарки

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В результате столкновения Kia осталась без передней части.

Вечером 14 июня в Калининском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

Авария произошла на перекрёстке улиц Бутлерова и Верности. На кадрах можно увидеть, как водитель корейского автомобиля Kia планировал свернуть на перекрестке. Однако ему помешала иномарка Toyota, водитель которой врезался в автомобиль. В результате столкновения Kia осталась без передней части. Информация о состоянии участников ДТП уточняется, а обстоятельства аварии выясняются.

Ранее мы писали, что пассажирка такси погибла в результате столкновения с грузовиком на проспекте Непокоренных.

Видео: Piter.tv

Теги: авария, столкновение, улица бутлерова, улица верности
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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