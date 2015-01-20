На перекрёстке улиц Бутлерова и Верности столкнулись две иномарки

В результате столкновения Kia осталась без передней части.

Вечером 14 июня в Калининском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Авария произошла на перекрёстке улиц Бутлерова и Верности. На кадрах можно увидеть, как водитель корейского автомобиля Kia планировал свернуть на перекрестке. Однако ему помешала иномарка Toyota, водитель которой врезался в автомобиль. В результате столкновения Kia осталась без передней части. Информация о состоянии участников ДТП уточняется, а обстоятельства аварии выясняются.

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Видео: Piter.tv