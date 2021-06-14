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Пассажирка такси погибла в результате столкновения с грузовиком на проспекте Непокоренных

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Известно, что в 8 утра в дежурную часть поступило два сообщения об аварии.

Утром 14 июня в Калининском районе Петербурга на проспекте Непокорённых произошло дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки "Яндекс.Такси" и грузовика. Об этом сообщает "Фонтанка". 

Известно, что в 8 утра в дежурную часть поступило два сообщения об аварии на проспекте Непокоренных. Так, на правой полосе водитель такси врезался в грузовик, в результате чего иномарка оказалась под КАМАЗом. На место происшествия тут же прибыли сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи. По предварительной информации, в результате аварии погибла 33-летняя петербурженка. В настоящий момент детали ДТП выясняются. 

А недалеко, в крайней левой полосе, произошла авария с участием трёх автомобилей: Subaru, Hyundai и BMW. На месте аварии бригада скорой помощи осмотрели водительницу иномарки Hyundai, а также ребенка-пассажира. Известно, что они отказались от госпитализации. В настоящий момент детали ДТП выясняются. 

Ранее мы писали, что на Володарском мосту в Петербурге загорелся автобус.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

 

 

Теги: авария, проспект непокоренных, столкновение
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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