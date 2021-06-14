На Володарском мосту в Петербурге загорелся автобус: видео

По предварительной информации, на момент происшествия в салоне автобуса находилось двое пассажиров.

Днём 14 июня в Невском районе Петербурга на Володарском мосту загорелся пассажирский автобус №47Б. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

На кадрах можно увидеть, что у автобуса резко загорелась задняя часть. Однако водитель транспорта продолжил движение, несмотря на пылающий огонь.

По предварительной информации, на момент происшествия в салоне автобуса находилось двое пассажиров. Их удалось эвакуировать до прибытия сотрудников правоохранительных органов и спасательных служб. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее мы писали, что в Подпорожском районе из-за перевернувшегося туристического автобуса пострадали 10 человек.

Видео: Piter.tv