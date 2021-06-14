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На Володарском мосту в Петербурге загорелся автобус: видео

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По предварительной информации, на момент происшествия в салоне автобуса находилось двое пассажиров.

Днём 14 июня в Невском районе Петербурга на Володарском мосту загорелся пассажирский автобус №47Б. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах. 

На кадрах можно увидеть, что у автобуса резко загорелась задняя часть. Однако водитель транспорта продолжил движение, несмотря на пылающий огонь.

По предварительной информации, на момент происшествия в салоне автобуса находилось двое пассажиров. Их удалось эвакуировать до прибытия сотрудников правоохранительных органов и спасательных служб. Информация о пострадавших уточняется. 

Ранее мы писали, что в Подпорожском районе из-за перевернувшегося туристического автобуса пострадали 10 человек.

Видео: Piter.tv

Теги: автобус, володарский мост, пожар
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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