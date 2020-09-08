  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Подпорожском районе из-за перевернувшегося туристического автобуса пострадали 10 человек
Сегодня, 18:09
194
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В Подпорожском районе из-за перевернувшегося туристического автобуса пострадали 10 человек

0 0

Всего в автобусе находилось 45 человек, из них 10 пострадали. Сейчас на месте работают 4 бригады медиков, спасатели и пожарные.

В воскресенье, 13 июня, в Подпорожском районе Ленобласти перевернулся экскурсионный автобус. Об этом сообщает правительство региона.

Происшествие произошло рядом с деревней Верхние Мандроги. Всего в автобусе находилось 45 человек, из них 10 пострадали. Сейчас на месте работают 4 бригады медиков, спасатели и пожарные. Сообщается, что семерых человек увезли в Подпорожскую больницу, а еще троих — в Лодейное поле. 

Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее мы публиковали видео, где у метро "Обводный канал" велосипедист попал под машину.

Фото: Piter.tv

Теги: автобус перевернулся, верхние мандроги, туристический автобус
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии