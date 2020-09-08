В Подпорожском районе из-за перевернувшегося туристического автобуса пострадали 10 человек

Всего в автобусе находилось 45 человек, из них 10 пострадали. Сейчас на месте работают 4 бригады медиков, спасатели и пожарные.

В воскресенье, 13 июня, в Подпорожском районе Ленобласти перевернулся экскурсионный автобус. Об этом сообщает правительство региона.

Происшествие произошло рядом с деревней Верхние Мандроги. Всего в автобусе находилось 45 человек, из них 10 пострадали. Сейчас на месте работают 4 бригады медиков, спасатели и пожарные. Сообщается, что семерых человек увезли в Подпорожскую больницу, а еще троих — в Лодейное поле.

Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее мы публиковали видео, где у метро "Обводный канал" велосипедист попал под машину.

Фото: Piter.tv