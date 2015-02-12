Видео: у метро "Обводный канал" велосипедист попал под машину

Мужчина остался жив. На фотографиях видно, что серьезных повреждений он не получил, на ногах стоять может.

Сегодня, 13 июня, возле дома № 154 по Лиговскому проспекту водитель легковушки сбил велосипедиста. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Мужчина не пострадал. Сейчас на место события прибыли дорожные инспекторы. Они оформляют протокол по факту ДТП. Выясняются обстоятельства аварии.

На фотографиях с места произошедшего можно увидеть, что владелец двухколесного транспорта стоит на двух ногах, карету скорой помощи не вызывали.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на проспекте Солидарности пьяный водитель влетел в рекламный щит. От удара билборд свалился на крышу автомобиля. По словам очевидцев, шофер остался жив.

Видео: Piter.tv

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург