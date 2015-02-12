На проспекте Солидарности пьяный водитель влетел в рекламный щит

Сегодня, 13 июня, от погони не смог уйти выпивший водитель. Мужчина врезался в рекламный щит на проспекте Солидарности. Об этом сообщили свидетели аварии в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
От удара билборд свалился на крышу автомобиля. По словам очевидцев, шофер остался жив.
В десяти метрах от меня влетел. Я услышал звук тормозов - обернулся, а тут он впиливается в рекламный щит (который развалился). Я подошел - водитель сказал, что цел.
Свидетель ДТП, Павел Горячкин.
Ранее на Piter.tv сообщили, что после столкновения с грузовиком от сердечного приступа умер 80-летний водитель. Второй участник ДТП не пострадал.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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