На проспекте Солидарности пьяный водитель влетел в рекламный щит

Мужчина пытался сбежать от правоохранителей, но билборд не позволил злоумышленнику далеко уехать. После громкой остановки его уже вытаскивали из машины.

Сегодня, 13 июня, от погони не смог уйти выпивший водитель. Мужчина врезался в рекламный щит на проспекте Солидарности. Об этом сообщили свидетели аварии в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

От удара билборд свалился на крышу автомобиля. По словам очевидцев, шофер остался жив.

В десяти метрах от меня влетел. Я услышал звук тормозов - обернулся, а тут он впиливается в рекламный щит (который развалился). Я подошел - водитель сказал, что цел. Свидетель ДТП, Павел Горячкин.

Ранее на Piter.tv сообщили, что после столкновения с грузовиком от сердечного приступа умер 80-летний водитель. Второй участник ДТП не пострадал.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург