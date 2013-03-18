После столкновения с грузовиком от сердечного приступа умер 80-летний водитель

Второй водитель не пострадал. выясняются обстоятельства аварии.

В Петербурге накануне произошла страшная ночная авария, в результате которой погиб пенсионер. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 13 июня.

На Пулковском шоссе врезались иномарка и КамАЗ. За рулем легкового автомобиля был 80-летний шофер, который не заметил грузовик. По предварительным данным, у старика случился сердечный приступ. Мужчина погиб до прибытия кареты скорой помощи. Второй участник ДТП не пострадал.

Проводится проверка. Выясняются обстоятельства аварии. Эксперты устанавливают причину гибели пожилого водителя.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ленобласти каршеринг завалился в овраг с водой. Водителя и пассажиров не нашли.

Фото: pixabay