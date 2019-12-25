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Под Приозерском столкнулись туристический автобус и легковушка
Сегодня, 14:19
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Под Приозерском столкнулись туристический автобус и легковушка

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В медицинское учреждение госпитализированы три человека.

На автодороге в поселке Кузнечное Приозерского района произошло столкновение туристического автобуса и автомобиля Toyota RAV4. В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира легкового автомобиля, отметили в пресс-службе Аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

Спасатели поисково-спасательного отряда города Приозерск разблокировали водителя, зажатого в салоне автомобиля, и передали его сотрудникам скорой медицинской помощи. Пассажиры Toyota RAV4 также были госпитализированы.

Ранее Piter.TV сообщал, что мужчину в тяжелом состоянии нашли на обочине во Всеволожске.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: дтп в ленобласти, туристический автобус
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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