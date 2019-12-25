В Петербурге на Евро-2020 могут ограничить продажу алкоголя

ЗакС Петербурга рассмотрит законопроект "О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на время проведения чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года".
Предлагается запретить розничную продажу алкогольной продукции в стеклянной таре, за исключением розничной продажи при оказании услуг общественного питания, на территории, прилегающей к стадиону на Крестовском острове за один день до начала матчей и непосредственно в дни их проведения.
Законопроект направлен, прежде всего, на обеспечение безопасности как болельщиков, так и непосредственно жителей Петербурга. Стеклянная тара – травмоопасна.
Вячеслав Макаров, председатель ЗакСа Петербурга
На территориях, прилегающих к зоне болельщиков на Конюшенной площади и Тематического парка футбола у спортивного комплекса "Юбилейный" запрет предлагается ввести на период с 11 июня по 11 июля, на территории, прилегающей к зоне публичного просмотра матчей на Дворцовой площади – с 1 июля по 11 июля 2021 года.
Ранее Владимир Путин усилил меры безопасности в Петербурге и Ленобласти на время проведения ЕВРО-2020.
Фото: pixabay
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