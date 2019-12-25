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В Петербурге на Евро-2020 могут ограничить продажу алкоголя
Сегодня, 13:26
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nastya960

В Петербурге на Евро-2020 могут ограничить продажу алкоголя

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Предлагается запретить розничную продажу алкогольной продукции в стеклянной таре.

ЗакС Петербурга рассмотрит законопроект "О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на время проведения чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года".

Предлагается запретить розничную продажу алкогольной продукции в стеклянной таре, за исключением розничной продажи при оказании услуг общественного питания, на территории, прилегающей к стадиону на Крестовском острове за один день до начала матчей и непосредственно в дни их проведения.

Законопроект направлен, прежде всего, на обеспечение безопасности как болельщиков, так и непосредственно жителей Петербурга. Стеклянная тара – травмоопасна.

Вячеслав Макаров, председатель ЗакСа Петербурга

На территориях, прилегающих к зоне болельщиков на Конюшенной площади и Тематического парка футбола у спортивного комплекса "Юбилейный" запрет предлагается ввести на период с 11 июня по 11 июля, на территории, прилегающей к зоне публичного просмотра матчей на Дворцовой площади – с 1 июля по 11 июля 2021 года.

Ранее Владимир Путин усилил меры безопасности в Петербурге и Ленобласти на время проведения ЕВРО-2020.

Фото: pixabay

Теги: алкоголь, вячеслав макаров, евро 2020, закс
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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