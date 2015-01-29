Владимир Путин усилил меры безопасности в Петербурге и Ленобласти на время проведения ЕВРО-2020

Ограничительные меры будут введены с 2 июня и действовать до 12 июля этого года.

В понедельник, 17 мая, президент России Владимир Путин поручил усилить меры безопасности в Петербурге и Выборгском районе Ленобласти на время проведения чемпионата Европы по футболу. Соответствующий указ появился на сайте правовой информации. Так, ограничительные меры будут введены с 2 июня и действовать до 12 июля этого года.

Согласно указу, в данный период должна быть ограничена работа предприятий по изготовлению взрывчатых, радиоактивных, химических и биологических опасных веществ. Также митинги, демонстрации, шествия и пикетирования должны быть согласованы (если не связаны с чемпионатом). Усиленной охране подлежат объекты производственного, социального-культурного и коммунально-бытового назначения. К тому же, на территориях проведения матчей запрещён оборот гражданского и служебного оружия, взрывчатых веществ, материалов промышленного назначения и ядовитых веществ.

Также президент поручил создать межведомственный оперативный штаб по обеспечению безопасности при проведении ЕВРО-2020. Руководителем будет первый заместитель директора ФСБ России.

Ранее мы писали, что власти Петербурга готовы увеличить заполняемость трибун на ЕВРО-2020.

Фото: footballguru.ru