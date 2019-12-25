В Петербург за время Евро-2020 прибыли гости из 118 стран

Посмотреть игры международного первенства собрались более 132 тысяч болельщиков.

Последняя игра чемпионата Европы по футболу 2020 года пройдет в это воскресенье, 11 июля, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Петербург, который принял семь матчей, попрощался с чемпионатом еще 2 июля. В пресс-службе "Мегафона" рассказали, на "Газпром Арене" собрались более 132 тысяч болельщиков: абоненты оператора из 79 регионов России и иностранные гости из 118 стран мира.

Болельщики прокачали более 27 терабайт трафика, равного почти 6 млн фотографий в формате JPEG. Фанаты проговорили около 600 тысяч минут, что равно одному беспрерывному разговору длиною в год. Такие данные стали известны благодаря анализу данных BigData.

Самым рекордным по данным днем стало 12 июня, в день матча между Бельгией и Россией, когда за 92 минуты было передано 7 терабайт впечатлений и проговорено 3 тысячи часов.

Ранее мы писали, что стало известно, что в Петербурге болельщики Евро-2020 посещали чаще.

Фото: Piter.tv