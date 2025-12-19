Нетрезвый петербуржец повредил въезд в школу на Хасанской

Его задержали сотрудники Росгвардии.

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга в ночь на 10 февраля произошел инцидент на территории школы, расположенной на Хасанской улице. Охранник учебного заведения воспользовался тревожной кнопкой, после чего сигнал поступил в дежурную часть вневедомственной охраны. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области, экипаж прибыл по указанному адресу через 3 минуты. На месте правоохранители обнаружили мужчину в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, он пытался попасть на территорию учреждения и в ходе своих действий повредил установленный при въезде шлагбаум. Нарушителя задержали и доставили в отдел полиции. Там он пояснил, что хотел сократить путь. В настоящее время устанавливается размер причиненного ущерба. Решается вопрос о привлечении его к ответственности.

Фото: Piter.TV