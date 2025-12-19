Росгвардейцы задержали молодого петербуржца за граффити на здании БЦ

Выяснилось, что парня судили за кражу, разбой и незаконное хранение наркотиков.

Росгвардейцы задержали местного жителя, который разрисовал здание бизнес-центра на набережной реки Фонтанки. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Хулигана 28 января заметил охранник БЦ по камерам видеонаблюдения, он оперативно воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. "Художником" оказался 22-летний парень. Выяснилось, что молодого человека судили за кражу, разбой и незаконное хранение наркотиков. Его увезли в отдел полиции.

Изъяты баллончики с краской, сумма причиненного ущерба уточняется.

Фото: пресс-служба Росгвардии