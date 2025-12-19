  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Росгвардейцы задержали молодого петербуржца за граффити на здании БЦ
Сегодня, 14:47
83
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Росгвардейцы задержали молодого петербуржца за граффити на здании БЦ

0 0

Выяснилось, что парня судили за кражу, разбой и незаконное хранение наркотиков.

Росгвардейцы задержали местного жителя, который разрисовал здание бизнес-центра на набережной реки Фонтанки. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Хулигана 28 января заметил охранник БЦ по камерам видеонаблюдения, он оперативно воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. "Художником" оказался 22-летний парень. Выяснилось, что молодого человека судили за кражу, разбой и незаконное хранение наркотиков. Его увезли в отдел полиции. 

Изъяты баллончики с краской, сумма причиненного ущерба уточняется. 

Ранее мы рассказывали о том, что полиция задержала молодых людей, которые нанесли граффити на трамвайные вагоны на Среднем проспекте В. О. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

Теги: граффити, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии