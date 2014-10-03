Губернатор Петербурга оценил готовность стадионов к Евро-2020

Градоначальник сообщил, что все стадионы готовы.

Стадион "Газпром Арена" и тренировочные площадки готовы к проведению матчей Евро-2020. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Градоначальник отметил, что в Северной столице эпидемиологическая ситуация лучше, чем в других городах, которые принимают чемпионат. В городе прививку сделали более 500 тыс. человек. По мнению специалистов, этого все же недостаточно для создания коллективного иммунитета.

На главной арене уже ввели строгий контроль. Футбольные команды будут тренироваться на стадионах "Петровский", "Турбостроитель" и в Зеленогорске. На последнем тренировки будет проводить сборная Финляндии.

В Петербурге также идет работа по организации фан-зон. Одна из них будет на Конюшенной площади, вторая — у Дворца спорта "Юбилейный", третья — на Дворцовой площади. Ранее Piter.TV рассказал, когда они начнут работать.

Фото: Piter.TV