На вакцинацию петербуржцев от COVID-19 может уйти не один год

По словам главы Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрия Лисовца, в городских реанимациях сейчас нет полностью вакцинированных от коронавируса пациентов.
При этом уровень заболеваемости в Петербурге за неделю вырос на 20%, в "Ленэкспо" пришлось развернуть 300 дополнительных коек для больных с COVID-19. Власти связывают рост числа заболевших с тем, что петербуржцы не торопятся делать прививку. В городе из-за этого не идет речь о создании коллективного иммунитета.
Такими темпами, которые наблюдаются сейчас, для вакцинации жителей нам потребуется не один год.
Дмитрий Лисовец, глава Комздрав
Лисовец посоветовал вакцинироваться, но после вакцинации не спешить снимать маску в общественных местах.
В Петербурге суточная госпитализация больных COVID-19 за неделю выросла на 46%.
Фото: Piter.tv
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