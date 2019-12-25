На вакцинацию петербуржцев от COVID-19 может уйти не один год

Главы Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовев посоветовал вакцинироваться, но после вакцинации не спешить снимать маску в общественных местах.

По словам главы Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрия Лисовца, в городских реанимациях сейчас нет полностью вакцинированных от коронавируса пациентов.

При этом уровень заболеваемости в Петербурге за неделю вырос на 20%, в "Ленэкспо" пришлось развернуть 300 дополнительных коек для больных с COVID-19. Власти связывают рост числа заболевших с тем, что петербуржцы не торопятся делать прививку. В городе из-за этого не идет речь о создании коллективного иммунитета.

Такими темпами, которые наблюдаются сейчас, для вакцинации жителей нам потребуется не один год. Дмитрий Лисовец, глава Комздрав

Лисовец посоветовал вакцинироваться, но после вакцинации не спешить снимать маску в общественных местах.

В Петербурге суточная госпитализация больных COVID-19 за неделю выросла на 46%.

Фото: Piter.tv