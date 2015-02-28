В Петербурге суточная госпитализация больных COVID-19 за неделю выросла на 46%

Однако общее количество активно больных за прошедшие семь дней снизилось на 0,28%.

За неделю суточный показатель заболевших COVID-19 в Петербурге увеличился на 46,69%. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 19 мая, распространяемой пресс-службой Смольного.

Так, по сравнению с прошлой средой на 11,38% выросла регистрация новых случаев COVID-19 в медучреждениях. Однако общее количество активно больных за прошедшие семь дней снизилось на 0,28%.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в городе. Риск заражения COVID-19 повышается. Единственный надежный способ защититься от заболевания и его тяжелых последствий – это прививка, - говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки первично привито 5 390 человек, а вторично – 6 871 петербуржцев. За весь период в Петербурге вакцинировано 632 212 человек. Из них 533 174 полностью завершили цикл вакцинации.

Ранее мы писали, что за неделю заболеваемость коронавирусом в Петербурге выросла на 251%.

Фото: Piter.tv