Петербургский художник Покрас Лампас представил коллаборацию с Евро-2020

Для Евро-2020 художник выбрал концепцию "единство".

Художник-каллиграф Покрас Лампас представит собственный проект для чемпионата Европы по футболу в Петербурге. Об этом сообщил российский оргкомитет турнира.

Свои картины Покрас Лампас будет создавать в поп-ап галерее, которая откроется 11 июня в Центре искусства и музыки на Невском проспекте. Художник создаст работы в виде перевода слова "единство" на языки всех стран-участниц Евро-2020. Наблюдать за процессом можно будет и непосредственно в галерее, и онлайн.

В субботу, 5 июня на стадионе "Динамо" о время товарищеского матча России и Болгарии было развернуто полотно со словом "Единство". Об этом сообщил Покрас в своем инстаграме. "Эта работа открывает мою новую масштабную коллаборацию с ЕВРО 2020", - добавил художник.

Также к матчу российской сборной с Финляндии 16 июня Лампас распишет фонтан в Приморском парке Победы.

Напомним, Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля, Петербург примет семь игр турнира.

Ранее стало известно, что Петербург выделит сборной Финляндии по футболу 300 кг льда во время Евро-2020.

Фото: pokraslampas / Instagram