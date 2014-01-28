Петербург выделит сборной Финляндии по футболу 300 кг льда

Сборная Финляндии разместится на время Евро в Зеленогорске.

Сборная Финляндии по футболу попросила руководство базы в Зеленогорске, где спортсмены будет располагаться во время Чемпионата Европы на футболу, подготовить им теннисный корт и каждый день поставлять по 50 килограммов льда в день. Также в "райдере" значились хорошее футбольное поле и комфортные раздевалки. Об этом рассказал директор районной спортшколы олимпийского резерва Александр Савинов.

"Финны просили 50 килограммов, но, я думаю, что мы сделаем 300 килограммов в день, для нас это не проблема", – заявил Савинов.

Первая тренировка футболистов на базе в Зеленогорске состоится 7 июня. Сейчас там завершается подготовка перед приемом иностранных спортсменов.

Отметим, что футбольная деревня заработает с 11 июня на Конюшенной площади.

Фото: Pixabay