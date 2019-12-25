Футбольная деревня заработает с 11 июня на Конюшенной площади

Она будет открыта не круглосуточно.

Фан-зона на Конюшенной площади будет открыта с 11 июня по 11 июня, за исключением 25 и 30 июня. Об этом сообщила пресс-служба фестиваля Евро-2020 УЕФА в Петербурге.

В Футбольной деревне можно будет находиться с 12:00 до 24:00. Помимо трансляций матчей там будут проходить музыкальные выступления, конкурсы и спецпроекты. Конюшенную площадь оформят в ярких цветах.

Еще одной из основных площадок для фанатов станет Дворцовая площадь. Она будет работать 2-3 июля, 6-7 июля и 11 июля в матчи 1/4, полуфинал и финал. Попасть на площадь можно будет за три часа до начала игры.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в полиции Петербурга работает группа переводчиков на время проведения ЕВРО-2020 и ПМЭФ.

Фото: Telegram / Четырграм