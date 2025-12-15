Волшебство на открытом воздухе: на Конюшенной площади запустили зимний каток с ледовым спектаклем

Постановку "Снегурочка" сделали компактной, чтобы смотреть её было удобно и детям, и взрослым.

На Конюшенной площади 13 декабря открылся зимний каток. В день открытия зрители стали свидетелями ледового спектакля по мотивам знаменитой русской сказки "Снегурочка", где фигурное катание превращается в настоящее театральное волшебство.

Вот начинается очередной новогодний период. В этом году мы показываем на этом прекрасном катке на Конюшенной площади сказку "Снегурочка" – прекрасная новогодняя история, русская сказка – добрая, сказочная волшебная со своей истории очень такая она, волшебная, скажем так, может понравится и взрослым и детям. Елена Бережная, художественный руководитель Санкт-Петербургского Ледового театра, олимпийская чемпионка

Постановку сделали компактной, чтобы смотреть её было удобно и детям, и взрослым. За 40 минут на льду разворачивается полноценный сказочный сюжет. В день открытия на площади зажгли новогоднюю ёлку, открывая зимний сезон и создавая атмосферу праздника для всей семьи.

Музыка в спектакле стала отдельным героем. Современное звучание органично переплетается с классическими мотивами русской оперы Римского-Корсакова.

В ледовом спектакле участвуют профессиональные фигуристы и артисты театра. Среди них на открытии выступила чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева.

Мне очень приятно, что я уже второй год являюсь частью театра Бережной. Прекрасно в центре любимого родного Петербурга кататься в таких огнях. Это, конечно, очень много мне положительных эмоций дает. Вот поэтому я просто рада такой возможности. И раньше думала, что кататься на открытом катке безумно сложно и всегда через какие-то тернии. Но здесь я поняла, что все не так страшно на самом деле. Елизавета Туктамышева, чемпионка мира по фигурному катанию

Каток на Конюшенной площади уже давно стал частью зимней жизни Петербурга. Здесь можно не только увидеть ледовое шоу, но и самому выйти на лёд в окружении огней и праздничной музыки. А зимняя сказка на льду только начинается зрителей ждут новые представления и волшебные впечатления. Каток будет работать для посетителей до 11 января 2026 года.

