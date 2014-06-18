В полиции Петербурга работает группа переводчиков на время проведения ЕВРО-2020 и ПМЭФ

Чтобы обратиться за помощью в правоохранительных органы, иностранным гражданам необходимо позвонить по номеру "112", а после автоинформатора нажать на телефоне "0".

В связи с проведением в Петербурге и Ленобласти Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и чемпионата Европы по футболу сотрудники полиции смогут воспользоваться группой переводчиков при обращении иностранных граждан. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Соответствующую телеграмму начальникам подразделений ГУ МВД России, территориальных органов власти МВД России на районном уровне Петербурга и Ленобласти отправил заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти В.К. Давыдов.

Чтобы обратиться за помощью в правоохранительных органы, иностранным гражданам необходимо позвонить по номеру "112", а после автоинформатора нажать на телефоне "0".

Ранее мы писали, что в Петербурге введут усиленные меры безопасности на время проведения Евро-2020.

Фото: Piter.tv