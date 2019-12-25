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В Петербурге введут усиленные меры безопасности на время проведения Евро-2020
Сегодня, 15:23
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В Петербурге введут усиленные меры безопасности на время проведения Евро-2020

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Со 2 июня по 12 июля этого года усиленные меры безопасности вводят на территории Петербурга, Выборгского района Ленобласти, а также прилегающих к ним акваториям. 

Сотрудники Росгвардии усилят меры безопасности на время проведения чемпионата Европы по футболу в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 28 мая. 

Так, со 2 июня по 12 июля этого года усиленные меры безопасности вводят на территории Петербурга, Выборгского района Ленобласти, а также прилегающих к ним акваториям. 

Обращаем Ваше внимание на неукоснительное соблюдение указанных ограничений, а также предупреждаем об ответственности за нарушения временно установленных правил, в том числе предусматривающих изъятие оружия,

– говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что аналогичные меры вводились в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. 

Ранее мы писали, что 1,5 тысячи волонтеров будут задействованы в Петербурге на Евро-2020.

Фото: Piter.tv

Теги: евро-2020, меры безопасности, росгвардия
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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