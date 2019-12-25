1,5 тысячи волонтеров будут задействованы в Петербурге на Евро-2020

Все волонтеры для работы на Евро-2020 должны быть привиты от коронавируса или иметь антитела.

В Петербурге на Евро-2020 будут задействованы 1,5 тысячи волонтеров, еще 300 человек находятся в резервной группе. Волонтеры во время чемпионата могут бесплатно ездить в общественном транспорте, также им доступно обучение и бесплатное питание. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала "78".

Все волонтеры для работы на Евро-2020 должны быть привиты от коронавируса или иметь антитела.

У нас разместятся сборные России, Финляндии и Словакии. Все подготовленные для них площадки соответствуют заявленным требованиям. Александр Беглов, глава Петербурга

Команда Словакии будет жить в Удельном парке на базе "Зенита", финская команда в Курортном районе. Футбольные команды из Бельгии, Швеции и Польши прилетят в Петербург накануне матчей.

Кубок Европы по футболу прибыл в Петербург. Как это было.

Фото: ВКонтакте / Волонтеры UEFA EURO 2020