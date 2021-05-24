Кубок Европы по футболу прибыл в Петербург. Как это было

Piter.tv проследил, как кубок предстоящего чемпионата показывали жителям Северной столицы.

На прошлых выходных для футбольных болельщиков Петербурга организаторы предстоящего чемпионата Европы преподнесли подарок – тур кубка турнира имени Анри Делоне. Первым обладателем кубка в 1960 году стала сборная СССР. Трофей представлял бывший форвард сборной Франции и туринского "Ювентуса" Давид Трезеге. Спортсмен стал участником ряда культурных событий, которые подготовили организаторы Евро-2020 к приезду кубка в Северную столицу.

Сначала трофей привезли на стадион "Газпром Арена", который в рамках чемпионата будут называть как "Стадион Санкт-Петербург". Кубок показали в рамках экскурсии по стадиону детям из социальных учреждений города, а также для подопечных фондов "Звезды детям" и "47 в игре". После этого трофей стал частью музыкально-хореографической постановки "Созвездие ЕВРО", которую подготовил Мариинский театр.

На сцене появились воспитанники Академии танца Бориса Эйфмана, футболисты академии "Зенита", солисты балетной труппы, экс-форвард сборной Франции Давид Трезеге и прима-балерина Виктория Терёшкина. Постановку представил директор Мариинского театра и посол Евро-2020 в Петербурге Валерий Гергиев.

После тура Кубка в рамках речной прогулки по рекам и каналам Петербурга трофей привезли в музейную инсталляцию "Квартира №60", которую также посетил Давид Трезеге.

После этого Кубок Анри Делона доставили в Парк футбола на Заячьем острове, где трофей представляли петербуржцам и гостям города вечером субботы и все воскресенье. С горожанами фотографировался не только бывший форвард "Ювентуса", но и талисман Евро-2020 Скиллзи.

Чемпионат Европы по футболу должен был состояться летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на этот год. Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Чемпионат примут 11 городов стран-членов УЕФА. Сборная России сыграет в групповом этапе с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

В Северной столице пройдут семь матчей: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.

Во время Чемпионата Европы по футболу в Петербурге будут сопровождать гостей и болельщиков 1500 волонтеров. Еще 300 человек находятся в резерве. Всем волонтерам пришлось пройти строгий отбор. Некоторые из них ранее уже работали на крупным спортивных мероприятиях.

Ранее стало известно, кто сможет воспользоваться бесплатным проездом в дни матчей Евро-2020. Количество поездок не будет ограничено, но льгота будет распространяться не на все виды общественного транспорта. Помимо этого, зону просмотра матчей Евро на Дворцовой площади в Петербурге откроют 2 июля. Она начнет работать не с самого начала турнира.

Видео: Людмила Филиппова / Piter.tv