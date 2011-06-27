Торжественное открытие Кубка с участием горожан и болельщиков начнется в 20.00 часов.

В воскресенье, 23 мая, в Парке футбола на Заячьем острове открылась выставка Кубка Анри Делоне. Об этом сообщила пресс-служба Оргкомитета ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге.

Выставка работает с 10.00 часов. Торжественное открытие Кубка с участием горожан и болельщиков начнется в 20.00 часов. В это время в Парке футбола можно будет не только сфотографироваться с трофеем, но и принять участие в различных футбольных играх, получить автограф Давида Трезеге, посмотреть на шоу футбольных фристайлеров, посостязаться в викторинах и розыгрышах призов.

Напомним, что доставил трофей в Петербург 22 мая бывший футболист сборной Франции Давид Трезеге. Кубок, маршрут которого проложили по рекам и каналам города, гостил на стадионе "Санкт-Петербург", в Мариинском театре и арт-инсталляции "Квартира №60".

В грядущий понедельник, 24 мая, трофей Евро-2020 представят и московским любителям футбола.

Недавно мы писали, что во время Чемпионата Европы по футболу в Петербурге будут сопровождать гостей и болельщиков 1500 волонтеров. Еще 300 человек находятся в резерве. Всем волонтерам пришлось пройти строгий отбор. Некоторые из них ранее уже работали на крупным спортивных мероприятиях.

В минувшую пятницу стало известно, кто сможет воспользоваться бесплатным проездом в дни матчей Евро-2020. Количество поездок будет не ограничено, но льгота будет распространяться не на все виды общественного транспорта. Помимо этого, зону просмотра матчей Евро на Дворцовой площади в Петербурге откроют 2 июля. Она начнет работать не с самого начала.

Во время Евро-2020 стадион "Газром Арена" будет заполнен на 50%

Фото: Piter.tv