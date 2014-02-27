На Конюшенной площади 13 декабря заработает новогодний каток

Каток оснащен прокатом коньков, размер ледового поля составляет 18 на 40 метров.

Новогодний каток на Конюшенной площади откроется 13 декабря, площадка будет доступна до 11 января 2026 года. Об этом рассказали в комитете по культуре Петербурга.

Каток оснащен прокатом коньков, размер ледового поля составляет 18 на 40 метров. Одновременно на льду могут находиться до 100 человек. На площадке покажут спектакль "Снегурочка" в исполнении артистов Петербургского государственного ледового театра. Специальными гостями станут чемпионка мира Елизавета Туктамышева и чемпион России Владислав Дикиджи.

Фото: пресс-служба Смольного