На Конюшенной площади 13 декабря заработает новогодний каток

Новогодний каток на Конюшенной площади откроется 13 декабря, площадка будет доступна до 11 января 2026 года. Об этом рассказали в комитете по культуре Петербурга.
Каток оснащен прокатом коньков, размер ледового поля составляет 18 на 40 метров. Одновременно на льду могут находиться до 100 человек. На площадке покажут спектакль "Снегурочка" в исполнении артистов Петербургского государственного ледового театра. Специальными гостями станут чемпионка мира Елизавета Туктамышева и чемпион России Владислав Дикиджи.
Ранее на Piter.TV: новый каток у "СКА Арены" готов распахнуть двери для посетителей. Территория представлена главным ледовым пространством размером 40 на 20 метров и дополнительными дорожками для прогулок шириной 4 метра.
Фото: пресс-служба Смольного
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все