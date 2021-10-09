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Покраса Лампаса и Ксению Раппопорт исключили из совета по культуре и искусству Петербурга
Вчера, 22:18
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Покраса Лампаса и Ксению Раппопорт исключили из совета по культуре и искусству Петербурга

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Все исключенные деятели ранее высказывались против СВО в Украине.

Губернатор Петербурга Беглов исключил из городского совета по культуре и искусству художник Покрас Лампас, артистка Ксения Раппопорт и бывший сотрудник Эрмитажа Дмитрий Озерков. Об этом пишет ЗАКС.ру.

Все исключенные деятели ранее высказывались против СВО в Украине. Постановление издали еще 10 ноября. Также из состава совета исключили бывшего директора ЦВЗ "Манеж" Павла Пригара. Совет по культуре и искусству действует в Петербурге с 2011 года. Его возглавляет лично Александр Беглов. 

Ранее на петербургском рынке новостроек заключили 93% сделок через ипотеку. При этом 72% сделок приходятся на ипотеку с господдержкой, как и в сентябре.

Фото: Piter.tv

Теги: ксения раппопорт, покрас лампас, совет по культуре и искусству
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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